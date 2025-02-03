Kastamonu'da metruk binada izinsiz kazı yapan 6 şüpheli gözaltına alındı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde metruk binada tünel kazarak izinsiz kazı yapan 6 kişi gözaltına alındı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde metruk binada tünel kazarak izinsiz kazı yapan 6 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede izinsiz kazı yapıldığı belirlenen metruk binaya operasyon düzenledi.
Operasyonda A.T, B.B, Ç.E.K, M.B, H.D, ve T.S. izinsiz kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.
Yapılan aramada, 5 gözyaşı şişesi, 2 testi ve kazı malzemeleri ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alındı.
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