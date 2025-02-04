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        Taşköprü sarımsağında ekim dönemi erken başladı

        Kastamonu'da Taşköprü sarımsağının ekimine bu yıl hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle erken başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 11:11 Güncelleme: 04.02.2025 - 12:04
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        Taşköprü sarımsağında ekim dönemi erken başladı
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        Kastamonu'da Taşköprü sarımsağının ekimine bu yıl hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle erken başlandı.

        Avrupa Birliği (AB) nezdinde tescilli Taşköprü sarımsağı, ilçede 25 bin dönüm araziye dikiliyor ve yaklaşık 4 bin aile geçimini sarımsak üretimi yaparak karşılıyor.

        Önemli sarımsak üretim merkezlerinden Taşköprü ilçesinde her yıl şubat ayının sonunda yapılan sarımsak ekimi, bu yıl yaklaşık 20 gün önce başladı.

        Boyundurcak köyünde çiftçilik yapan Musa Özkan, AA muhabirine, çocukluğundan beri sarımsak ekimi yaptığını söyledi.

        Ekimi geleneksel yöntemlerle yaptıklarını anlatan Özkan, "İlk başta tohumlarımızı ayırırız. Sarımsağın sapları kesilir, dişlenir. Kimi, makine ile kimi, el dikimi ile toprakla buluşturuyor. Mart ayına kadar bu işlemi bitirmek istiyoruz. Tüm çiftçilerimiz başlandı. Bizim normalde 20 gün sonra başlamamız gerekirdi. Kış şartlarının hafif geçmesi ve ramazan ayı nedeniyle ekime erken başladık. Tüm çiftçilerimize bereketli bir yıl olmasını diliyorum. Allah herkesin emeğini boşa çıkarmasın." dedi.

        Taşköprü sarımsağını diğer sarımsaklardan ayıran birçok farklı özelliği olduğunu ifade eden Özkan, "Taşköprü sarımsağı toprakta az duruyor, raf ömrü uzun oluyor. Diğer sarımsaklar eylül ayında toprakla buluşuyor, nisan ayında hasat ediliyor. Raf ömrü 3-4 ay oluyor. Taşköprü sarımsağı ise mart ayında toprakla buluşup temmuz ayında çıkıyor. Raf ömrü yaklaşık 10 ay. Diğer sarımsaklar buzhanede muhafaza ediliyor. Bizim sarımsağımız doğal yollardan saklanabiliyor." diye konuştu.

        Adil Aydın ise makine ile dikim yaptıklarını kaydetti.

        Bu yıl sarımsağın toprakla erken buluştuğuna dikkati çeken Aydın, "Bu sene hava şartlarından dolayı erken dikim yapıyoruz. Dikimlerde bir sorun yok. İyi verim alabilmemiz için gereken gayretlerimizi gösteriyoruz." dedi.

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