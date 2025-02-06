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        GÜNCELLEME - Kastamonu'nun 6 ilçesinde eğitime kar engeli

        Kastamonu'nun 6 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı okullarda eğitime bugün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 07:54 Güncelleme: 06.02.2025 - 07:54
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        GÜNCELLEME - Kastamonu'nun 6 ilçesinde eğitime kar engeli
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        Kastamonu'nun 6 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı okullarda eğitime bugün ara verildi.

        Çatalzeytin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çayağzı hattı hariç 6 Şubat Perşembe günü taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

        Bozkurt Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada da kar yağışı nedeniyle ilçede taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

        Kar yağışı nedeniyle İnebolu ve Doğanyurt ilçelerinin tamamı, Cide ve Şenpazar ilçelerinde de taşımalı eğitime bugün ara verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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