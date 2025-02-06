GÜNCELLEME - Kastamonu'nun 6 ilçesinde eğitime kar engeli
Kastamonu'nun 6 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı okullarda eğitime bugün ara verildi.
Kastamonu'nun 6 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı okullarda eğitime bugün ara verildi.
Çatalzeytin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çayağzı hattı hariç 6 Şubat Perşembe günü taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Bozkurt Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada da kar yağışı nedeniyle ilçede taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.
Kar yağışı nedeniyle İnebolu ve Doğanyurt ilçelerinin tamamı, Cide ve Şenpazar ilçelerinde de taşımalı eğitime bugün ara verildi.
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