GÜNCELLEME - Kastamonu'nun 6 ilçesinde eğitime kar engeli

Kar yağışı nedeniyle İnebolu ve Doğanyurt ilçelerinin tamamı, Cide ve Şenpazar ilçelerinde de taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Bozkurt Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada da kar yağışı nedeniyle ilçede taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

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