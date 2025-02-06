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        Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor

        Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 12:52 Güncelleme: 06.02.2025 - 13:03
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        Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor
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        Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.

        Bölgede kar yağışı nedeniyle yüksek rakımlı ilçelerde ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Kadıdağı ve Beşdeğirmenler mevkisi ile Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan Yaralıgöz geçitlerinde kar şiddetini artırdı.

        Kent merkezinde de zaman zaman kar yağışı etkili oluyor.

        Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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