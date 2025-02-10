Kastamonu'da karda yürüyen 2 karaca dronla görüntülendi

Karacaları gördüğünü söyleyen Çalık, "Daha sonra dronla yanlarına yaklaştım. İlk başta ürktüler ama daha sonra drona alıştılar. Üstlerinde gezdirdim. 15-20 dakikalık çekim yaptım. Daha sonra gözden kayboldular." dedi.

AA muhabirine açıklama yapan Çalık, kar videosu çekerken bir hareketlilik fark ettiğini belirtti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.