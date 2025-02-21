Kastamonu'da kayan tır nedeniyle trafiğe kapanan yol açıldı
Kastamonu'da, kayan tır nedeniyle ulaşıma kapanan Hanönü- Taşköprü kara yolu açıldı.
Kastamonu'da, kayan tır nedeniyle ulaşıma kapanan Hanönü- Taşköprü kara yolu açıldı.
Kastamonu genelinde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Hanönü'nden Taşköprü istikametine ilerleyen 37 AAY 480 plakalı tır, kayarak yolun tek taraflı olarak ulaşıma kapanmasına neden oldu.
Hanönü Köylere Hizmet Götürme Birliği ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla tır bulunduğu yerden çıkarıldı ve yol ulaşıma açıldı.
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