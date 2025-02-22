Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da çıkan yangında dumandan etkilenen anne ile oğlu hastaneye kaldırıldı

        Kastamonu'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen anne ile oğlu, hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 16:46 Güncelleme: 22.02.2025 - 16:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da çıkan yangında dumandan etkilenen anne ile oğlu hastaneye kaldırıldı
        ABONE OL

        Kastamonu'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen anne ile oğlu, hastanede tedavi altına alındı.

        Akmescit Mahallesi Kefeli Sokak'ta bulunan Orhan ve Murat Çimen kardeşlere ait 3 katlı evin giriş katında yangın çıktı.

        Ekmek almak için gittiği marketten döndüğü sırada yangını fark eden 12 yaşındaki Nazar Çimen, üst katlarda bulunan aile fertlerine haber vererek, durumu itfaiyeye bildirdi.

        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, üst katlara sıçramadan yangını söndürdü.

        Yangında dumandan etkilenen Satiye ile oğlu Orhan Çimen, ambulanslarla götürüldükleri Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Yangın sonucu evde hasar meydana geldi.

        Akmescit Mahallesi Muhtarı Emine Bekiroğlu, gazetecilere, yangının bacadan sıçrayan kurumların eşyaları tutuşturması sonucu başladığının tahmin edildiğini belirterek, "Ev çok büyük zarar gördü. Ramazan ayına yaklaştığımız şu günlerde herkesten duyarlı olmalarını istiyoruz. Evde 7 kişi kalıyor. Yanan dairede hiçbir eşya kullanılacak durumda değil. Çekyat, koltuk, halı, buzdolabı, çamaşır makinesi, mutfak dolapları, ne var ne yok hepsi zarar görmüş." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ekrem İmamoğlu'na soruşturma
        Ekrem İmamoğlu'na soruşturma
        Diş hekimini başından vurdu! Müthiş iddia... "2 çocuğumun babası çıktı!"
        Diş hekimini başından vurdu! Müthiş iddia... "2 çocuğumun babası çıktı!"
        17 yaşında gelen ölüm! "Sevgilime kim yazdı" cinayeti!
        17 yaşında gelen ölüm! "Sevgilime kim yazdı" cinayeti!
        Mertens’in pili bitiyor!
        Mertens’in pili bitiyor!
        7000 günle kıdem tazminatı
        7000 günle kıdem tazminatı
        Liselerde yeni dönem başlıyor
        Liselerde yeni dönem başlıyor
        Motokuryeler için yasak kalkıyor!
        Motokuryeler için yasak kalkıyor!
        “Kafanda kurmuşsun” diyenlere inanmayın!
        “Kafanda kurmuşsun” diyenlere inanmayın!
        Bu ateş 5 gündür sönmüyor! Alınan numune inceleniyor!
        Bu ateş 5 gündür sönmüyor! Alınan numune inceleniyor!
        Bu sene grip neden ağır geçiyor?
        Bu sene grip neden ağır geçiyor?
        İşte çocukların en çok sevindiği şehir... 3 günde 1 metre kar yağdı!
        İşte çocukların en çok sevindiği şehir... 3 günde 1 metre kar yağdı!
        Kar, sinemalara iyi geldi
        Kar, sinemalara iyi geldi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kalp hastası kedi Lucy'ye 'stressiz yaşam' tavsiyesi
        Kalp hastası kedi Lucy'ye 'stressiz yaşam' tavsiyesi
        "Teknik adam dokunuşu!"
        "Teknik adam dokunuşu!"
        Okul kana bulandı! Sınıfta öğretmene kurşun yağdırdı!
        Okul kana bulandı! Sınıfta öğretmene kurşun yağdırdı!
        Kutluay atlama noktası
        Kutluay atlama noktası
        F.Bahçe'nin rakibi Rangers'ı tanıyalım
        F.Bahçe'nin rakibi Rangers'ı tanıyalım
        Tuhaf konser trendi
        Tuhaf konser trendi
        Adı değişiyor, tadı değişmiyor: Köfte
        Adı değişiyor, tadı değişmiyor: Köfte

        Benzer Haberler

        Kastamonu ve Amasya'da kar nedeniyle 758 köye ulaşım sağlanamıyor
        Kastamonu ve Amasya'da kar nedeniyle 758 köye ulaşım sağlanamıyor
        Kastamonu'da yoğun kar nedeniyle bazı yollar tır ve çekicilerin geçişine ka...
        Kastamonu'da yoğun kar nedeniyle bazı yollar tır ve çekicilerin geçişine ka...
        Kastamonu'da kayan tır nedeniyle trafiğe kapanan yol açıldı
        Kastamonu'da kayan tır nedeniyle trafiğe kapanan yol açıldı
        Kastamonu'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
        Kastamonu'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
        Cide'de kar yağışı etkili oluyor
        Cide'de kar yağışı etkili oluyor
        Kastamonu'da oto sanayi çalışanlarının kar keyfi
        Kastamonu'da oto sanayi çalışanlarının kar keyfi