Kastamonu'da çıkan yangında dumandan etkilenen anne ile oğlu hastaneye kaldırıldı

Kastamonu'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen anne ile oğlu, hastanede tedavi altına alındı.

Akmescit Mahallesi Kefeli Sokak'ta bulunan Orhan ve Murat Çimen kardeşlere ait 3 katlı evin giriş katında yangın çıktı.

Ekmek almak için gittiği marketten döndüğü sırada yangını fark eden 12 yaşındaki Nazar Çimen, üst katlarda bulunan aile fertlerine haber vererek, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, üst katlara sıçramadan yangını söndürdü.

Yangında dumandan etkilenen Satiye ile oğlu Orhan Çimen, ambulanslarla götürüldükleri Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yangın sonucu evde hasar meydana geldi.

Akmescit Mahallesi Muhtarı Emine Bekiroğlu, gazetecilere, yangının bacadan sıçrayan kurumların eşyaları tutuşturması sonucu başladığının tahmin edildiğini belirterek, "Ev çok büyük zarar gördü. Ramazan ayına yaklaştığımız şu günlerde herkesten duyarlı olmalarını istiyoruz. Evde 7 kişi kalıyor. Yanan dairede hiçbir eşya kullanılacak durumda değil. Çekyat, koltuk, halı, buzdolabı, çamaşır makinesi, mutfak dolapları, ne var ne yok hepsi zarar görmüş." diye konuştu.