Devrekani'de öğrencilerden Vergi Haftası ziyareti

Minik misafirlerini makamında ağırlayan Kaymakam Hüseyin Çamkerten, bu tür etkinliklerin, çocukların bilinçli bireyler olarak yetişmesine katkı sağladığını söyledi.

Ziyarette öğrencilere, verginin önemi ve kamu hizmetlerine katkısı hakkında bilgiler verildi. Yetkililer, küçük yaşta vergi bilinci kazanmanın önemine vurgu yaparak öğrencilere teşekkür etti.

Devrekani Yunus Emre İlkokulu öğrencileri, Vergi Haftası kapsamında Devrekani Malmüdürlüğünü ve Kaymakam Hüseyin Çamkerten'i ziyaret etti.

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