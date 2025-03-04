AFAD personelinden Vali Dallı'ya ziyaret

Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli, Deprem Haftası dolayısıyla Vali Meftun Dallı'yı ziyaret etti.

AFAD İl Müdürü Suat Tüfekci, ziyarette Vali Dallı'ya kurumunun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Vali Dallı'da AFAD'ın afetlerdeki çalışmalarının yanında afet öncesi yürüttüğü çalışmalarla da öne çıktığını ifade ederek, toplumun afetlere karşı bilinçlenmesi için eğitim faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdüren AFAD ekibine gayretlerinden dolayı teşekkür etti.