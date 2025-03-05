Kastamonulu akademisyen kente gelen turistler için mobil uygulama hazırladı

BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Canan Tanrısever tarafından oluşturulan "Moni Guide" uygulaması, kentin dijital rehberliğini yapıyor.

Akademisyen Prof. Dr. Tanrısever, kente gelen turistlere rehberlik yapması amacıyla mobil uygulama oluşturmaya karar verdi.

Çalışmalara başlayan Tanrısever, kent merkezi ile ilçelere ziyaretler gerçekleştirdi. Kentin doğasını, gastronomisini, tarihi ve dini alanlarını fotoğraflayan Tanrısever, ekibiyle bunları, şehrin adını aldığı düşünülen "Kastın neydi Moni'ye" efsanesinden yola çıkarak "Moni Guide" isimli uygulamada bir araya getirdi.

Kente gelen turistlere ve tüm vatandaşlara rehberlik eden, Kastamonu'ya dair bütün unsurların yer aldığı uygulama, 2021 yılında ihtisas projesine dönüştü.

Prof. Dr. Canan Tanrısever, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mobil uygulama fikrinden önce kentteki birçok köyü ziyaret ederek, efsaneleri ve yemek tariflerini topladıklarını söyledi.

Bunları bir kitap haline getirdiklerini anlatan Tanrısever, kendisine sıklıkla "Kastamonu'da rehber yok, gelen konukları gezdirecek kimse yok." yakınmalarında bulunulduğunu belirtti.

Bunun üzerine harekete geçtiğini anlatan Tanrısever, "Dedik ki hem akademik olarak güzel bir külliyat olsun, hem gelen konuklar sesli rehberlik uygulamasıyla çoğu zaman rehbere ihtiyaçları kalmadan kendileri gezebilsinler. Şehir dışından Kastamonu'ya gelen rehberler de Kastamonu'yla ilgili bilgileri yoksa eğer sağlıklı, güvenilir bir kaynakları olsun. Onlar da indirsin, izlesinler." dedi.

Uygulamayı hazırlamanın yaklaşık iki yıl sürdüğünü anlatan Tanrısever, şöyle söyledi:

"İki senelik bir dijital emek, tasarım, verilerin aktarılması süreci, fotoğraflama süreci gerçekleştirdik. Bir aplikasyon olarak, web sitesi olarak bunu ürün haline getirdik. Bir de tanıtım filmi çektik. Aplikasyonumuzun uygulamamızın başında o tanıtım filmiyle herkese 'merhaba' diyoruz. Sonrasında gez Moni, kal Moni gibi kısımlarımız var."

- Turistlere otomatik gezi planı oluşturuyor

Uygulamayı yaptıktan sonra yurt dışından da kendisiyle iletişime geçtiklerini anlatan Tanrısever, Amsterdam için de benzer uygulama geliştirdiğini anlattı.

Uygulamanın ismine de değinen Tanrısever, şunları kaydetti:

"Biz daha öncesinde turist memnuniyet araştırması yapmıştık. 'Kastın neydi Moni'ye' efsanesi Türkiye genelinde bütün şehirler içerisinde en fazla bilinen şehir ismi efsanesi. O yüzden biz ismine Moni demeye karar verdik. Logomuzda her şey Kuzey'i yani Kastamonu'ya atfen bir pusula var. Bu Türkiye'de ilk uygulama. Tamamen ücretsiz. Tamamen Kastamonu yararına olan bir hizmetimiz, mutluluk duyuyoruz."

Uygulamanın gelen turistlere otomatik bir gezi planı oluşturduğunu anlatan Tanrısever, uygulamanın Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde de kullanılabildiğini söyledi.

Yemeklerin tariflerine kadar bütün detayları düşündüklerini aktaran Tanrısever, "Bunları biliyor muydunuz, kısmı var. Kastamonu'daki ilkler, enler, eskiler hepsi var. Oteller gibi detayların hepsine ulaşabilir. Kısaca turizme ait her şey küçük bir uygulamanın içerisinde yer alıyor. Kullanımı çok kolay. Keyifli de bir uygulama oldu. İki dilde hazırladık, turistin neye ihtiyacı varsa hepsine ulaşabileceği bir uygulama." ifadelerini kullandı.

Uygulamayı yaptıktan sonra yurt dışından da kendisiyle iletişime geçtiklerini anlatan Tanrısever, Amsterdam için de benzer uygulama geliştirdiğini anlattı.

Kastamonu'nun adını aldığı düşünülen "Moni efsanesi" ise şöyle:

"Bizans Tekfuru'nun kızı Moni, kaleyi kuşatmaya gelen bir Türk askerine aşık olur. Kalenin anahtarını Türk askerine verir. Türklerin kaleye girdiğini görünce durumu anlayan babası, Moni'yi kalenin burcundan aşağı atar. Bunun üzerine Türkler tarafından söylenen 'Kastın ne idi Moni'ye' sözü önce askerler, sonrasında halk arasında yayılır. Bu söylemin zamanla Kastamonu'ya dönüştüğü rivayet edilir."