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        Kastamonu'da fotokapanı yerinden almaya çalışan ayı görüntülendi

        Kastamonu'da ormanlık alana yerleştirilen fotokapanı fark ederek yerinden almaya çalışan bozayı kameraya yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 17:18 Güncelleme: 06.03.2025 - 17:18
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        Kastamonu'da fotokapanı yerinden almaya çalışan ayı görüntülendi
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        Kastamonu'da ormanlık alana yerleştirilen fotokapanı fark ederek yerinden almaya çalışan bozayı kameraya yansıdı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Sinop 10'uncu Bölge Müdürlüğüne bağlı Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yaban hayatının korunması çalışmaları kapsamında ormanlık alana fotokapan yerleştirdi.

        Fotokapanın önünden geçen iki ayıdan biri, fotokapanı fark ederek geri döndü ve cihazı yerinden sökmeye çalıştı.

        Bu anlar fotokapanın kamerasıyla kaydedildi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, fotokapan tarafından kayıt altına alınan görüntüleri, sosyal medya hesabında "Önce sakin bir doğa gezisi, sonra teknolojiye merak! Fotokapanı sökmeye çalışsa da biz yakaladık. Bizden kaçış yok!" notuyla paylaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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