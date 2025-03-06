Kastamonu'da fotokapanı yerinden almaya çalışan ayı görüntülendi

Kastamonu'da ormanlık alana yerleştirilen fotokapanı fark ederek yerinden almaya çalışan bozayı kameraya yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Sinop 10'uncu Bölge Müdürlüğüne bağlı Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yaban hayatının korunması çalışmaları kapsamında ormanlık alana fotokapan yerleştirdi.

Fotokapanın önünden geçen iki ayıdan biri, fotokapanı fark ederek geri döndü ve cihazı yerinden sökmeye çalıştı.

Bu anlar fotokapanın kamerasıyla kaydedildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, fotokapan tarafından kayıt altına alınan görüntüleri, sosyal medya hesabında "Önce sakin bir doğa gezisi, sonra teknolojiye merak! Fotokapanı sökmeye çalışsa da biz yakaladık. Bizden kaçış yok!" notuyla paylaştı.