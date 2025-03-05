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        Kastamonu'da kar nedeniyle 4 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan köy yollarından büyük bölümü açılırken 4 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 11:20 Güncelleme: 05.03.2025 - 11:20
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        Kastamonu'da kar nedeniyle 4 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
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        Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan köy yollarından büyük bölümü açılırken 4 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Valilikten alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.

        Kar yağışı nedeniyle ilçelerden Bozkurt'ta 3 ve İnebolu'da 1 olmak üzere 4 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma yapıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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