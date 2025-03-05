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        Cide ilçesinde kapalı köy yolu kalmadı

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde yapılan kar mücadelesi sonucu kapanan köy yolları ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 14:14 Güncelleme: 05.03.2025 - 15:05
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        Cide ilçesinde kapalı köy yolu kalmadı
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        Kastamonu'nun Cide ilçesinde yapılan kar mücadelesi sonucu kapanan köy yolları ulaşıma açıldı.

        İlçe Özel İdare Müdürü İlyas Albas, AA muhabirine vatandaşın mağduriyet yaşamaması için görev başında olduklarını söyledi.

        İlçede etkili olan yoğun kar yağışının özellikle yüksek rakımlı köylerde hayatı olumsuz etkilediğini hatırlatan Albas, "İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından vakit kaybetmeden yol açma çalışmalarına başladı. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı bölgelerde, ekipler zorlu koşullarda gece gündüz demeden çalışarak tüm köy yollarını ulaşıma açmayı başardı." dedi.

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