Cide ilçesinde kapalı köy yolu kalmadı

İlçede etkili olan yoğun kar yağışının özellikle yüksek rakımlı köylerde hayatı olumsuz etkilediğini hatırlatan Albas, "İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından vakit kaybetmeden yol açma çalışmalarına başladı. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı bölgelerde, ekipler zorlu koşullarda gece gündüz demeden çalışarak tüm köy yollarını ulaşıma açmayı başardı." dedi.

İlçe Özel İdare Müdürü İlyas Albas, AA muhabirine vatandaşın mağduriyet yaşamaması için görev başında olduklarını söyledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.