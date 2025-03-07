Tosya'da meyve fidanı satışları başladı

–Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yılın ilk meyve fidanları satışa sunuldu.

Fidan satıcısı Mustafa Sağlamçubukçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havaların ısınmasıyla birlikte ilçede sezonun ilk meyve fidanı satışlarına başladıklarını söyledi.

Tosya'daki mevsim şartlarına uygun her türlü meyve fidanının satışını yaptığını belirten Sağlamçubukçu, şunları kaydetti :

"İlçemizde meyve fidanlarının dikimi, hem sonbahar, hem de ilkbaharda yapılabilmektedir. Üreticilerimiz yoğunlukla ilkbaharda dikmeyi tercih ediyor. Bu zamanlarda başladığımız satışımız yaklaşık 2 ay civarı devam etmektedir. Tüplü fidanların satışı ise daha uzun sürmektedir. Genellikle fidanlarımızı Bursa ve İzmir bölgesinden getiriyoruz. Üreticilerimiz bazen erken fidan dikildiğinde köklerin olası donlardan etkileneceğini düşünüyor ama ağacı ne kadar erken dikerseniz, tutma şansı o kadar fazla olur. Fidanların kökü toprağa girdikten sonra kök donmaz. Tüplü veya çıplak kök olmak üzere, elma, vişne, böğürtlen, armut, dut, kiraz, şeftali, kayısı ve benzeri meyve fidanlarını vatandaşlarımızın hizmetine sunduk."

Sağlamçubukçu, meyve fidanlarını 100 lira ile 130 lira arasında satışa sunduğunu sözlerine ekledi.