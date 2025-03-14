KUZKA 2025 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı sonuçları açıklandı

Yıl boyunca 6 dönem şeklinde başvuruların yapılabileceği kaydedilen açıklamada, "2025 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı'na, Mart-Nisan, Mayıs-Haziran, Temmuz-Ağustos, Eylül-Ekim ve Kasım-Aralık dönemlerinde program bütçesi tamamen harcanıncaya kadar proje başvuruları kabul edilecektir." ifadelerine yer verildi.

"Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından 18 Şubat 2024 tarihinde ilan edilen '2025 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı'na başvurusu kabul edilen projelerin değerlendirme süreçleri tamamlandı. Sağlanacak teknik destek ile turizm destinasyonlarının ve yöresel ürünlerin gelişimine katkı sağlayacak projelere eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulacak."

KUZKA tarafından yapılan açıklamada, başvurusu kabul edilen projelerin değerlendirme süreçlerinin tamamlandığı belirtildi.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) 2025 Yılı 1. Dönem Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı'nda başarılı olan projeler belli oldu.

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