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        KUZKA 2025 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı sonuçları açıklandı

        Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) 2025 Yılı 1. Dönem Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı'nda başarılı olan projeler belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 10:28 Güncelleme: 14.03.2025 - 10:28
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        KUZKA 2025 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı sonuçları açıklandı
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        Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) 2025 Yılı 1. Dönem Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı'nda başarılı olan projeler belli oldu.

        KUZKA tarafından yapılan açıklamada, başvurusu kabul edilen projelerin değerlendirme süreçlerinin tamamlandığı belirtildi.

        Değerlendirme sonucunda Kastamonu ve Sinop'tan birer projenin başarılı bulunduğu aktarılan açıklamada, şunlara yer verildi:

        "Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından 18 Şubat 2024 tarihinde ilan edilen '2025 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı'na başvurusu kabul edilen projelerin değerlendirme süreçleri tamamlandı. Sağlanacak teknik destek ile turizm destinasyonlarının ve yöresel ürünlerin gelişimine katkı sağlayacak projelere eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulacak."

        - Proje başvuruları yıl boyunca devam edecek

        Yıl boyunca 6 dönem şeklinde başvuruların yapılabileceği kaydedilen açıklamada, "2025 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı'na, Mart-Nisan, Mayıs-Haziran, Temmuz-Ağustos, Eylül-Ekim ve Kasım-Aralık dönemlerinde program bütçesi tamamen harcanıncaya kadar proje başvuruları kabul edilecektir." ifadelerine yer verildi.

        Desteklenmeye hak kazanan projelerin başvuru sahipleri ile KUZKA arasında önümüzdeki günlerde sözleşme imzalanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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