Cide'de 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personelleri tarafından Toplum Sağlığı Merkezi ve Cide Devlet Hastanesi'nde görev yapan doktorlar ziyaret edildi.

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