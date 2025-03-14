Cide'de 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
Kastamonu'nunCide ilçesinde, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.
Kastamonu'nunCide ilçesinde, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.
Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personelleri tarafından Toplum Sağlığı Merkezi ve Cide Devlet Hastanesi'nde görev yapan doktorlar ziyaret edildi.
Ziyarette doktorların 14 Mart Tıp Bayramı kutlanarak hediye takdim edildi.
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