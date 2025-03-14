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        Kastamonu'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 3 zanlı yakalandı

        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 22:19 Güncelleme: 14.03.2025 - 22:31
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        Kastamonu'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 3 zanlı yakalandı
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        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Taşköprü ilçesinde İ.Y'ye ait 3 ayrı adreste yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, tabanca ve tabanca fişeği ele geçirildi.

        Şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri de il merkezinde tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik 2 ayrı adrese operasyon düzenledi.

        Operasyonlarda 2 zanlı gözaltına alınırken, 718 paket kaçak sigaraya el konuldu.

        Şüphelilerin jandarma ve emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

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