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        Tosya'da öğrenciler ve veliler birlikte kitap okudu

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, öğrenci, öğretmen ve velilerin katılımıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 23:20 Güncelleme: 17.03.2025 - 23:42
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        Tosya'da öğrenciler ve veliler birlikte kitap okudu
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, öğrenci, öğretmen ve velilerin katılımıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi.

        Tosya Yavuz Sultan Selim Borsa İstanbul İlkokulu tarafından, Milli Eğitim Bakanlığının "Ailemle eğitim yolculuğum" projesi kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

        Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Toğrul, burada yaptığı konuşmada, bu tür çalışmalarla okuma alışkanlığının kazandırılmasının hedeflendiğini söyledi.

        Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Toğrul, şunları kaydetti:

        "Öğrencilerimizin zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki bakımdan çok yönlü gelişimlerini desteklemek, onların yarınlarına daha güvenle bakmalarına imkan sağlayacaktır. Kitap okumak insanların kültürel, sosyal ve kişisel gelişimine de katkı sunmaktadır. Bu kapsamda düzenlenen etkinliğe katılımlarınızdan ötürü hepinize teşekkür ederim."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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