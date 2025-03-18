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        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü

        Kastamonu'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 12:01 Güncelleme: 18.03.2025 - 12:01
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        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü
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        Kastamonu'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Şehitler Anıtı'na düzenlenen törende, Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Garnizon Komutanı, Asker Alma Bölge Başkanı Personel Albay Bayram Aktaş, Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şube Başkanı Dursun Kan tarafından anıta çelenk sunuldu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda saygı atışı yapıldı.

        Vali Dallı, yaptığı konuşmada, "Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'na, terörle mücadeleden 15 Temmuz'a kadar her dönemde destan yazan kahramanlarımızın aziz hatıraları milletimizin gönlünde ebediyen yaşayacaktır. Tarihin her döneminde ismi şehit kelimesiyle yan yana anılan bir şehir olan, vatan ve istiklal uğrunda gözünü kırpmadan koşan insanların diyarı Kastamonu sizlerin mirasına her zaman sahip çıkmaya devam edecektir." dedi.

        İl Müftüsü Bekir Derin tarafından yapılan duanın ardından şehit kabirleri ziyaret edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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