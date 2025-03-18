Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Gözaltına alınan zanlılardan G.C. ve E.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, B.E.M. ise serbest bırakıldı.

Bu kapsamda kent merkezinde G.C, B.E.M ve E.A'nın üst ve araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramada satışa hazır sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal eden ve satan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.