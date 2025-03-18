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        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

        Kastamonu'da uyuşturucu maddeyle yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 17:33 Güncelleme: 18.03.2025 - 17:33
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        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
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        Kastamonu'da uyuşturucu maddeyle yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal eden ve satan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda kent merkezinde G.C, B.E.M ve E.A'nın üst ve araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramada satışa hazır sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılardan G.C. ve E.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, B.E.M. ise serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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