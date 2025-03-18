Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
Kastamonu'da uyuşturucu maddeyle yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Kastamonu'da uyuşturucu maddeyle yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal eden ve satan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda kent merkezinde G.C, B.E.M ve E.A'nın üst ve araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramada satışa hazır sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılardan G.C. ve E.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, B.E.M. ise serbest bırakıldı.
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