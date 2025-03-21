Kastamonu'da kaçak silah operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Kastamonu'da düzenlenen kaçak silah operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.
Kastamonu'da düzenlenen kaçak silah operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Aramalarda, çok sayıda silah, silah parçası ve mermi ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 6 şüpheli, emniyete götürüldü.
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