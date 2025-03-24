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        Cide ilçesinde çocuklar camide buluştu

        Cide İlçe Müftülüğü ve Gençlik Koordinatörlüğü tarafından "Cami-çocuk buluşması" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 15:41 Güncelleme: 24.03.2025 - 15:41
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        Cide ilçesinde çocuklar camide buluştu
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        Cide İlçe Müftülüğü ve Gençlik Koordinatörlüğü tarafından "Cami-çocuk buluşması" etkinliği düzenlendi.

        Kara Mustafa Paşa Camisi'nde düzenlenen etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu, mani, bilmece ve sinevizyon gösterisiyle keyifli anlar yaşandı.

        Çeşitli oyunlarla devam eden etkinliğe çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

        İlçe Müftüsü Sinan Eravcı, programın amacının çocuklara camiyi sevdirmek olduğunu kaydetti.

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