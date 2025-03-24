Cide ilçesinde çocuklar camide buluştu
Cide İlçe Müftülüğü ve Gençlik Koordinatörlüğü tarafından "Cami-çocuk buluşması" etkinliği düzenlendi.
Cide İlçe Müftülüğü ve Gençlik Koordinatörlüğü tarafından "Cami-çocuk buluşması" etkinliği düzenlendi.
Kara Mustafa Paşa Camisi'nde düzenlenen etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu, mani, bilmece ve sinevizyon gösterisiyle keyifli anlar yaşandı.
Çeşitli oyunlarla devam eden etkinliğe çocuklar yoğun ilgi gösterdi.
İlçe Müftüsü Sinan Eravcı, programın amacının çocuklara camiyi sevdirmek olduğunu kaydetti.
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