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        Otomobilin motor bölümüne gizlenen uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

        Kastamonu'da otomobilin motor bölümüne gizlenen uyuşturucuyla yakalanan kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 21:12 Güncelleme: 24.03.2025 - 21:12
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        Otomobilin motor bölümüne gizlenen uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
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        Kastamonu'da otomobilin motor bölümüne gizlenen uyuşturucuyla yakalanan kişi gözaltına alındı.

        Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara kara yolu uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobil durduruldu.

        Ekipler, otomobilin kaputunu açtıklarında bir bez parçasının altına çantayla gizlemiş 10 gram uyuşturucu madde, 6 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirdi.

        Sürücü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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