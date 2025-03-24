Otomobilin motor bölümüne gizlenen uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Ekipler, otomobilin kaputunu açtıklarında bir bez parçasının altına çantayla gizlemiş 10 gram uyuşturucu madde, 6 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirdi.

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