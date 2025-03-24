Otomobilin motor bölümüne gizlenen uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
Kastamonu'da otomobilin motor bölümüne gizlenen uyuşturucuyla yakalanan kişi gözaltına alındı.
Kastamonu'da otomobilin motor bölümüne gizlenen uyuşturucuyla yakalanan kişi gözaltına alındı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara kara yolu uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobil durduruldu.
Ekipler, otomobilin kaputunu açtıklarında bir bez parçasının altına çantayla gizlemiş 10 gram uyuşturucu madde, 6 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirdi.
Sürücü gözaltına alındı.
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