Hanönü'de Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Mali Genel Kurulu yapıldı

Hanönü’de Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Mali Olağan Genel Kurulu yapıldı.

S.S. Hanönü Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifinin 24'uncü genel kurulu yapıldı. Mevcut Başkan Yusuf Yılmaz güven tazeledi.

Hanönü Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıda 10 yıldır başkanlık görevini sürdüren Yusuf Yılmaz ve yönetimi, güven tazeledi.

Yılmaz, konuşmasında, "Şu anda esnafımıza 1 milyona kadar işletme kredisi, 2,5 milyona kadar yatırım kredisi kullandırabilecek durumda. Destekleriniz için hepinize teşekkür ediyorum." dedi.

Genel kurulda, Taşköprü Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Aslan, Başkan Yılmaz’a onur plaketi takdim etti.