Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş Kastamonu'da nikah şahidi oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile yılında gençleri evlendirme yolunda, "Aile ve Gençlik Fonu'nu" tüm Türkiye'ye yaygınlaştırdıklarını söyledi.

Bakan Göktaş, "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında evlilik kredisi almaya hak kazanan Zümrete İnan ve Resul Eray Kasırgaoğlu'nun, Kastamonu Belediyesi Grand Moni Nikah Salonu'nda düzenlenen nikah törenine katıldı.

Çiftin nikah şahitliğini yapan bakan Göktaş, konuşmasında, bu yılın "Aile Yılı" olduğunu hatırlattı.

Gençlerle bir arada olmaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Göktaş, "Aile yılında gençlerimizi evlendirme yolunda da Aile ve Gençlik Fonumuzu tüm Türkiye'ye yaygınlaştırdık. Eray ve Zümrete'de bu aile ve gençlik fonundan istifade eden Kastamonulu gençlerimizden bir tanesi. Bizler de onların bu mutlu gününe şahitlik etmekten gerçekten çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. Rabbim iki cihan saadeti nasip eylesin. İnşallah bu yuvada her türlü güzellikleri yaşamak nasip olsun." diye konuştu.

Evlilik öncesi eğitim programından bahseden Göktaş, "Evlilik öncesi eğitim programlarına katıldınız. Uzun ve meşakkatli bir yoldu ama şimdiden sonra da biz her zaman yanınızdayız. Zor günleriniz de olabilir. Evlilik öncesi eğitim programında gördüğünüz gibi sabırla üstesinden geleceğinizden eminim ama ben bu yuvada her zaman mutluluk olacağına şahitlik ediyorum." ifadelerini kullandı. Bakan Göktaş, daha sonra çift adına geline evlilik cüzdanını takdim etti. - Bakanın şahit olması gurur verici Gazetecilere açıklamada bulunan Resul Eray Kasırgaoğlu ise Bakan Göktaş'ın nikah şahidi olmasının kendilerini çok sevindirdiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Aldığımız destekle ilerisi için yatırım yapmayı düşünüyoruz. Çok mutluyuz. Böyle bir destek olduğunu öğrendik. Sonra birlikte başvuru yaptık. Daha sonra eğitime katıldık ve süreç bu şekilde işledi. Bu destekle altın almayı düşünüyoruz. Bir senedir nişanlıyız. 1,5 senedir de evlenmeyi düşünüyorduk. Bakanın şahit olması gurur verici."