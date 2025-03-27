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        İnebolu'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Kadir Gecesi dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 09:04 Güncelleme: 27.03.2025 - 09:11
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        İnebolu'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
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        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Kadir Gecesi dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

        Yahya Paşa Camisi'nde yapılan ziyarette konuşan Müftü İsmet Ataç, Sakal-ı Şerif'in İslam alemi tarafından asırlardır ziyaret edildiğini söyledi.

        Sakal-ı Şerif ziyaretine İslam dininde büyük önem verildiğini belirten Bora, "Sakal-ı Şerif Hazreti Muhammed'den kalan bir hatıradır. Rabbimiz ziyaretimizi kabul etsin." dedi.

        Konuşmanın ardından cami minberindeki Sakal-ı Şerif, salavat ve ilahiler eşliğinde 40 katlı bohçanın içerisinden çıkartıldı. Bazı vatandaşların gözyaşları içerisinde gerçekleştirdiği ziyaret, dua edilmesiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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