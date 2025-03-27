İnebolu'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Konuşmanın ardından cami minberindeki Sakal-ı Şerif, salavat ve ilahiler eşliğinde 40 katlı bohçanın içerisinden çıkartıldı. Bazı vatandaşların gözyaşları içerisinde gerçekleştirdiği ziyaret, dua edilmesiyle sona erdi.

Yahya Paşa Camisi'nde yapılan ziyarette konuşan Müftü İsmet Ataç, Sakal-ı Şerif'in İslam alemi tarafından asırlardır ziyaret edildiğini söyledi.

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