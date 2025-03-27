Doğanyurt'ta ilkokul öğrencileri Belediye Başkanı Kaya'yı ziyaret etti
Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde ilkokul öğrencileri Belediye Başkanı Ahmet Kaya'yı ziyaret etti.
Giriş: 27.03.2025 - 13:11 Güncelleme: 27.03.2025 - 13:11
Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde ilkokul öğrencileri Belediye Başkanı Ahmet Kaya'yı ziyaret etti.
Kaya, sınıf öğretmenleri Çağlayan Demirel'in eşlik ettiği Doğanyurt İlkokulu 3. sınıf öğrencilerini ağırladı.
Öğrenciler ve öğretmenleri ile sohbet eden Kaya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri