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        Doğanyurt'ta ilkokul öğrencileri Belediye Başkanı Kaya'yı ziyaret etti

        Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde ilkokul öğrencileri Belediye Başkanı Ahmet Kaya'yı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 13:11 Güncelleme: 27.03.2025 - 13:11
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        Doğanyurt'ta ilkokul öğrencileri Belediye Başkanı Kaya'yı ziyaret etti
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        Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde ilkokul öğrencileri Belediye Başkanı Ahmet Kaya'yı ziyaret etti.

        Kaya, sınıf öğretmenleri Çağlayan Demirel'in eşlik ettiği Doğanyurt İlkokulu 3. sınıf öğrencilerini ağırladı.

        Öğrenciler ve öğretmenleri ile sohbet eden Kaya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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