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        Şehidin kabri ailesinin talebi üzerine taşındı

        Giresun'da 22 yıl önce şehit olan er Özkan Tanbaş'ın naaşı ailesinin talebi üzerine İstanbul'dan memleketi Kastamonu'nun Küre ilçesine nakledildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 15:52 Güncelleme: 27.03.2025 - 15:52
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        Şehidin kabri ailesinin talebi üzerine taşındı
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        Giresun'da 22 yıl önce şehit olan er Özkan Tanbaş'ın naaşı ailesinin talebi üzerine İstanbul'dan memleketi Kastamonu'nun Küre ilçesine nakledildi.

        Giresun'da hastalık nedeniyle 2003 yılında şehit olan Tanbaş'ın cenazesi o dönem İstanbul Kilyos Mezarlığı'na defnedilmişti.

        Babası Ramazan Tanbaş ve annesi Hacer Tanbaş'ın talebi üzerine şehit er Özkan Tanbaş'ın naaşı dün İstanbul'dan alınarak memleketi Küre ilçesine getirildi.

        İlçede düzenlenen resmi törenin ardından Tanbaş'ın cenazesi Küre'de aile mezarlığına defnedildi.

        Törene Tanbaş'ın yakınlarının yanı sıra Kaymakam Zübeyde Aslan, Belediye Başkanı Salih Turan, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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