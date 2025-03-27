Şehidin kabri ailesinin talebi üzerine taşındı
Giresun'da 22 yıl önce şehit olan er Özkan Tanbaş'ın naaşı ailesinin talebi üzerine İstanbul'dan memleketi Kastamonu'nun Küre ilçesine nakledildi.
Giresun'da 22 yıl önce şehit olan er Özkan Tanbaş'ın naaşı ailesinin talebi üzerine İstanbul'dan memleketi Kastamonu'nun Küre ilçesine nakledildi.
Giresun'da hastalık nedeniyle 2003 yılında şehit olan Tanbaş'ın cenazesi o dönem İstanbul Kilyos Mezarlığı'na defnedilmişti.
Babası Ramazan Tanbaş ve annesi Hacer Tanbaş'ın talebi üzerine şehit er Özkan Tanbaş'ın naaşı dün İstanbul'dan alınarak memleketi Küre ilçesine getirildi.
İlçede düzenlenen resmi törenin ardından Tanbaş'ın cenazesi Küre'de aile mezarlığına defnedildi.
Törene Tanbaş'ın yakınlarının yanı sıra Kaymakam Zübeyde Aslan, Belediye Başkanı Salih Turan, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
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