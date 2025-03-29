Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Hanönü Belediyesi'nden işçilere bayram ikramiyesi

        Kastamonu'nun Hanönü Belediyesi tarafından işçilere bayram ikramiyeleri ödendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 12:50 Güncelleme: 29.03.2025 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hanönü Belediyesi'nden işçilere bayram ikramiyesi
        ABONE OL

        Kastamonu'nun Hanönü Belediyesi tarafından işçilere bayram ikramiyeleri ödendi.

        Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı’nın talimatıyla belediye şirket çalışanlarına Ramazan Bayram ikramiyesi ödenmesi kararı alındı.

        Belediye şirketinde çalışan 17 işçiye ortalama 6 bin lira bayram ikramiyesi ödemesi yapıldı.

        Başkan Yamalı yaptığı açıklamada, "Belediyede her daim yüz akımız olan sahada alın terleri ile çalışan işçi kardeşlerimin bayramlarını tebrik ediyorum. Gece gündüz demeden ilçemizin her türlü sorununa koşan kardeşlerimizin ilçe belediyesi imkanlarını, şartlarını zorlayarak bayramda aileleri ile daha güzel geçirmeleri için kısmi de olsa destek olmaya çalışarak böyle bir karar aldık." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kaan Ege’nin kanosu bulundu... Kahreden arayış!
        Kaan Ege’nin kanosu bulundu... Kahreden arayış!
        Yine aynı manzara! Kilometrelerce...
        Yine aynı manzara! Kilometrelerce...
        Maktul 16, katil 17 yaşında! Sosyal medyadaki küfürleşme çekiç ve bıçakla bitti!
        Maktul 16, katil 17 yaşında! Sosyal medyadaki küfürleşme çekiç ve bıçakla bitti!
        Acil müdahale sırasında 'stent' pazarlığı yapmıştı... İstenen ceza belli oldu!
        Acil müdahale sırasında 'stent' pazarlığı yapmıştı... İstenen ceza belli oldu!
        Dolmabahçe'de dev randevu!
        Dolmabahçe'de dev randevu!
        Tacı geri alındı
        Tacı geri alındı
        "F.Bahçe lig yarışına geri döndü"
        "F.Bahçe lig yarışına geri döndü"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1000'i aştı
        Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1000'i aştı
        "Seni vuracağım"
        "Seni vuracağım"
        Sigara kullanımı akciğeri söndürüyor
        Sigara kullanımı akciğeri söndürüyor
        Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?
        Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?
        NATO'nun yıl içindeki en büyük tatbikatında Türkiye damgası!
        NATO'nun yıl içindeki en büyük tatbikatında Türkiye damgası!
        Bayram göçünde sürücülere Bolu uyarısı!
        Bayram göçünde sürücülere Bolu uyarısı!
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        ABD bombardıman uçaklarını Hint Okyanusu'na konuşlandırdı
        ABD bombardıman uçaklarını Hint Okyanusu'na konuşlandırdı
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        Rol uğruna değişen ünlüler
        Rol uğruna değişen ünlüler
        Derbide gözler kalecilerde olacak
        Derbide gözler kalecilerde olacak
        Şefler acı baharatları menülerinden neden kaldırıyor?
        Şefler acı baharatları menülerinden neden kaldırıyor?

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da 2 firari hükümlü yakalandı
        Kastamonu'da 2 firari hükümlü yakalandı
        Kastamonu'da çay yatağına devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 1 kişi yaralan...
        Kastamonu'da çay yatağına devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 1 kişi yaralan...
        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı
        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı
        Kastamonu'da bir kişinin öldürülmesine ilişkin yargılanan 3 sanığa hapis
        Kastamonu'da bir kişinin öldürülmesine ilişkin yargılanan 3 sanığa hapis
        Cide'de öğrencilere "Vatanseverlik" konferansları düzenlendi
        Cide'de öğrencilere "Vatanseverlik" konferansları düzenlendi
        Kastamonu'da "Sahipsiz Hayvanları Denetleme Komisyonu" toplantısı yapıldı
        Kastamonu'da "Sahipsiz Hayvanları Denetleme Komisyonu" toplantısı yapıldı