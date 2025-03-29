Hanönü Belediyesi'nden işçilere bayram ikramiyesi

Kastamonu'nun Hanönü Belediyesi tarafından işçilere bayram ikramiyeleri ödendi.

Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı’nın talimatıyla belediye şirket çalışanlarına Ramazan Bayram ikramiyesi ödenmesi kararı alındı.

Belediye şirketinde çalışan 17 işçiye ortalama 6 bin lira bayram ikramiyesi ödemesi yapıldı.

Başkan Yamalı yaptığı açıklamada, "Belediyede her daim yüz akımız olan sahada alın terleri ile çalışan işçi kardeşlerimin bayramlarını tebrik ediyorum. Gece gündüz demeden ilçemizin her türlü sorununa koşan kardeşlerimizin ilçe belediyesi imkanlarını, şartlarını zorlayarak bayramda aileleri ile daha güzel geçirmeleri için kısmi de olsa destek olmaya çalışarak böyle bir karar aldık." dedi.