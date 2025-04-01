Karadeniz sahilindeki sis dronla görüntülendi
Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçesi Abana'da etkili olan sisin oluşturduğu manzara, dronla görüntülendi.
Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçesi Abana'da etkili olan sisin oluşturduğu manzara, dronla görüntülendi.
Öğle saatlerinde başlayan ve kısa sürede deniz seviyesini kaplayan sis nedeniyle ilçe merkezinde görüş mesafesi düştü.
Sis, kıyı boyunca ormanlık alanla bütünleşti.
Doğada oluşan manzara ise dronla havadan görüntülendi.
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