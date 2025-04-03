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        Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi tüfekle vurularak öldürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 15:08 Güncelleme: 03.04.2025 - 16:13
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        Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi tüfekle vurularak öldürüldü.

        Hacıpir Mahallesi'nde H.K. ile Mustafa Bırtlak arasında henüz belirlenemeyen nedenle bir tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.K, yanındaki tüfekle Bırtlak'ı vurdu.

        Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bırtlak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Zanlı H.K, suç aleti tüfekle birlikte polis tarafından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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