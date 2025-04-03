Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hacıpir Mahallesi'nde H.K. ile Mustafa Bırtlak arasında henüz belirlenemeyen nedenle bir tartışma çıktı.

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