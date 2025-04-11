Hanönü'de ORKÖY projesi kapsamında Vatandaşlara Traktör Desteği Verildi.

Hanönü ilçesinde ORKÖY projeleri kapsamında 4 traktör, sahiplerine teslim edildi.

Hanönü Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 4 milyon 400 bin lira bütçeli proje kapsamında temin edilen 4 traktör için teslim töreni düzenlendi.

Törene Hanönü Kaymakamı Ceyhun Denli, Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı, Kastamonu Orman Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet Er, Hanönü Orman İşletme Müdürü Mefar Erhan Çubukçu ve köylüler katıldı.

Açıklamada, "ORKÖY destekleri kapsamında üreticilerimize kişi başı 1 milyon 100 bin lira kredi desteği sağlanmış olup bunun 220 bin lirası hibe olarak verilmiş, kalan 880 bin lirası 7 yılda faizsiz ödenecektir. Önümüzdeki yıllarda da desteklerimiz devam edecektir. Üreticilerimize hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.