Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Kastamonu'nun yüksek rakımlı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.

Kent merkezine bağlı Kadıdağı ve Beşdeğirmenler mevkisi ile Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan Yaralıgöz Geçidi'nde kar yağışı şiddetini artırdı.

Devrekani, Ağlı, Seydiler, Azdavay, Pınarbaşı, Araç ve İhsangazi ilçelerinde kar etkisini sürdürüyor.

Kar yağışı nedeniyle ağaçlar ve tarım arazileri beyaza büründü.

Ağlı'nın Bereketli köyünde yaşayan Malik Kılınç, gazetecilere, kar sürprizi ile karşılaştıklarını söyledi.

Bu senenin çok farklı olduğunu dile getiren Kılınç "Buranın iklimi gerçekten çok değişik. 10 yıldır burada görev yapıyorum. Buraya ilk geldiğim zaman 2-3 metre kar vardı ama kış aylarıydı. Şimdi mevsim artık değişti mi, ne oldu bilmiyorum? Mevsimler artık yaza doğru gidiyor. Nisan ayında kar yağdığını hiç görmemiştim." dedi.

Soğuk havanın ağaçlara zarar vermemesi temennisinde bulunan Kılınç "Ağaçlarımız yeni uyanma aşamasındaydı. İnşallah ağaçlara, meyvelere zarar vermemiştir. Nisan ayının 10-15'i olmuş, hala kar devam ediyor. Böyle bir şey görmedik, duymadık. Bu sene de 10-15 santimetre kar yağdı, inşallah bahar gelir, yaz gelir, her şey güzel olur." diye konuştu.

Adalar Köyü Muhtarı Ersin Yılmaz ise "Normalde nisan ayında uzun zamandır kar yağmamıştı. Bu sene sürpriz yaptı kar yağdı. 15 santimetreye yakın kar var. 2-3 gün daha kar yağacağı söyleniyor. Ağlı yüksek bir yerde olduğu için kar yağar ama nisanda yağmazdı." ifadelerini kullandı.