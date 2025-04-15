Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde yangın tatbikatı gerçekleştirildi

        Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde, yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 13:32 Güncelleme: 15.04.2025 - 13:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde yangın tatbikatı gerçekleştirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde, yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

        Cide Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen tatbikat öncesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeline yangın ve ilkyardım eğitimi verildi.

        Tatbikatta, yangın alarmının çalmasıyla birlikte personel, önceden belirlenen tahliye planına uygun olarak binayı kısa sürede ve panik yaratmadan boşalttı. İtfaiye ekipleri, olay yerine intikal ederek yangına müdahale etti ve arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirdi. Tatbikat, yaralıların güvenli bir şekilde tahliye edilmesi ve yangının kontrol altına alınmasıyla tamamlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Kolon kanserini düşündüren 3 alarm belirtisi
        Kolon kanserini düşündüren 3 alarm belirtisi
        Muğla'da 'erken Anadolu geni'ne rastlandı
        Muğla'da 'erken Anadolu geni'ne rastlandı
        Trump'ın temsilcisi: Putin 'kalıcı barış' istiyor
        Trump'ın temsilcisi: Putin 'kalıcı barış' istiyor
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        Güçlü hafıza için neleri tüketmeli?
        Güçlü hafıza için neleri tüketmeli?
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Trump'tan bir geri adım daha
        Trump'tan bir geri adım daha
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Ortaklar kavga etti müşteri öldü!
        Ortaklar kavga etti müşteri öldü!
        Yunus'ta iş imzaya kaldı!
        Yunus'ta iş imzaya kaldı!
        Kıraathanede öldürdü! "Namus meselesi" dedi!
        Kıraathanede öldürdü! "Namus meselesi" dedi!
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        Cezayir-Fransa gerginliği tırmanıyor!
        Cezayir-Fransa gerginliği tırmanıyor!
        İskoç taraftarın ölümünde yeni görüntüler!
        İskoç taraftarın ölümünde yeni görüntüler!
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”

        Benzer Haberler

        Araç-İhsangazi Organize Sanayi Bölgesi'nin tanıtımı yapıldı
        Araç-İhsangazi Organize Sanayi Bölgesi'nin tanıtımı yapıldı
        Kastamonu'da kaçak cep telefonu ele geçirildi
        Kastamonu'da kaçak cep telefonu ele geçirildi
        Kendilerini jandarma personeli olarak tanıtan 3 dolandırıcıyı, jandarma yak...
        Kendilerini jandarma personeli olarak tanıtan 3 dolandırıcıyı, jandarma yak...
        Kastamonu'da çıkan yangında 3 katlı ev kullanılamaz hale geldi
        Kastamonu'da çıkan yangında 3 katlı ev kullanılamaz hale geldi
        Cide'de kadınlara yönelik Kur'an kursu tamamlandı
        Cide'de kadınlara yönelik Kur'an kursu tamamlandı
        Kastamonu'da Okçuluk İl Birinciliği müsabakası düzenlendi
        Kastamonu'da Okçuluk İl Birinciliği müsabakası düzenlendi