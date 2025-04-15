Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde, yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Cide Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen tatbikat öncesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeline yangın ve ilkyardım eğitimi verildi.

Tatbikatta, yangın alarmının çalmasıyla birlikte personel, önceden belirlenen tahliye planına uygun olarak binayı kısa sürede ve panik yaratmadan boşalttı. İtfaiye ekipleri, olay yerine intikal ederek yangına müdahale etti ve arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirdi. Tatbikat, yaralıların güvenli bir şekilde tahliye edilmesi ve yangının kontrol altına alınmasıyla tamamlandı.