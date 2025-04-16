Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından spor etkinlikleri gerçekleştirildi

Merkez ve ilçelerde düzenlenen çeşitli turnuvalara, bin 172 çocuğun katıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İl Spor Etkinlikleri düzenlendi.

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