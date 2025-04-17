Tosya'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Tosya Namık Kemal Ortaokulu'nda, Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, AK Parti Tosya İlçe Başkanı Mustafa Takır ve Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Toğrul tarafından açılışı yapılan fuarda öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı projeler sergilendi.

Okul müdürü Hasan Çolakoğlu tarafından katılımcılara projeler hakkında bilgiler verildi.

Geri dönüşüm, yenilikçi teknolojiler ve bilimsel deneylerin sergilendiği fuar 17-18 Nisan tarihleri arasında açık kalacak ve 10.30 ile 16.30 saatleri arasında gezilebilecek.