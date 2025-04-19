Yeşilay Kastamonu Şube Başkanı Durgut, Kızılay Kastamonu Şubesini ziyaret etti

Yeşilay Kastamonu Şube Başkanı Serpil Durgut ve yönetim kurulu üyeleri, Türk Kızılay Kastamonu Şube Başkanı Sabit Tavil'i ziyaret etti.

Ziyarette birlikteliğin önemine dikkat çekmek isteyen Durgut ve Tavil, yeleklerini değiştirdi.

Durgut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ziyarette iki kıymetli kurumun birlikteliğini simgeleyen anlamlı bir an yaşandığını söyledi.

Yeleklerini değiştirerek işbirliğinin gücünü ve kardeşliklerini pekiştirdiklerini ifade eden Durgut, "Bu tür güçlü işbirliklerinin, topluma fayda sağlama noktasında önemli bir adım olduğunu vurgulamak istedik. Birlikte daha güçlü ve daha etkili bir yarın için el birliğiyle çalışıyoruz." diye konuştu.