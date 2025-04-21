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        Kastamonu'da yıkım çalışması devam eden binanın bir bölümü çöktü

        Kastamonu'da yıkım çalışması devam eden binanın bir bölümü çöktü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 21:38 Güncelleme: 21.04.2025 - 22:04
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        Kastamonu'da yıkım çalışması devam eden binanın bir bölümü çöktü
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        Kastamonu'da yıkım çalışması devam eden binanın bir bölümü çöktü.

        Kışla Caddesi mevkisinde yaklaşık 15 gündür devam eden 5 katlı binanın 2 katı kontrollü olarak yıkıldı.

        Yıkım çalışmasının sürdüğü sırada binanın bir bölümü şehrin en işlek caddesine çöktü.

        Ulaşıma kapanan yolda Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ulaşımı farklı güzergahlardan sağladı.

        Çöken binanın bulunduğu alanda güvenlik önlemleri alınırken, binanın kontrollü olarak yıkımı sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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