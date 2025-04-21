Yıkım çalışmasının sürdüğü sırada binanın bir bölümü şehrin en işlek caddesine çöktü.

Kışla Caddesi mevkisinde yaklaşık 15 gündür devam eden 5 katlı binanın 2 katı kontrollü olarak yıkıldı.

Kastamonu'da yıkım çalışması devam eden binanın bir bölümü çöktü.

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