Hanönü'de Kaymakam ve Belediye Başkanı koltuklarına öğrenciler oturdu

Buradaki programa ise Elif Arslan'ın sınıf öğretmeni Gonca Gürbüz Güngören ve Şehit Faruk Karagöz İlkokulu Müdürü Hüsnü Barın katıldı.

Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı tarafından Belediye binası kapısında karşılanan öğrenci Muhammet Ayaz Allı, Başkanın koltuğuna oturdu. Programa Allı ile birlikte Sınıf Öğretmeni Gülizar Uçar ve Hanönü Şehit Faruk Karagöz İlkokulu Müdür Yardımcısı Ömer Çapkın eşlik etti.

Hanönü'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Hanönü Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı koltuklarına çocuklar oturdu.

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