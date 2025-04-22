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        Hanönü'de Kaymakam ve Belediye Başkanı koltuklarına öğrenciler oturdu

        Hanönü'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Hanönü Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı koltuklarına çocuklar oturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 18:10 Güncelleme: 22.04.2025 - 18:15
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        Hanönü'de Kaymakam ve Belediye Başkanı koltuklarına öğrenciler oturdu
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        Hanönü'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Hanönü Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı koltuklarına çocuklar oturdu.

        Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı tarafından Belediye binası kapısında karşılanan öğrenci Muhammet Ayaz Allı, Başkanın koltuğuna oturdu. Programa Allı ile birlikte Sınıf Öğretmeni Gülizar Uçar ve Hanönü Şehit Faruk Karagöz İlkokulu Müdür Yardımcısı Ömer Çapkın eşlik etti.

        Hanönü Kaymakamlığı makamına ise Elif Arslan geçti.

        Buradaki programa ise Elif Arslan'ın sınıf öğretmeni Gonca Gürbüz Güngören ve Şehit Faruk Karagöz İlkokulu Müdürü Hüsnü Barın katıldı.

        Kaymakam Denli, öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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