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        Babasının hayalini gerçekleştiren milli boksör Metehan, dünya şampiyonu olmak istiyor

        BİLAL KAHYAOĞLU - Milli boksör Metehan Çınar, hedefine koyduğu dünya şampiyonluğu ile hem babasını hem de Türkiye'yi gururlandırmak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 11:17 Güncelleme: 24.04.2025 - 11:29
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        Babasının hayalini gerçekleştiren milli boksör Metehan, dünya şampiyonu olmak istiyor
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        BİLAL KAHYAOĞLU - Milli boksör Metehan Çınar, hedefine koyduğu dünya şampiyonluğu ile hem babasını hem de Türkiye’yi gururlandırmak istiyor.

        Boksa babasının yönlendirmesi ile 12 yıl önce başlayan 22 yaşındaki Metehan'ın kariyerinde 6 Türkiye şampiyonluğu ile 2 Avrupa üçüncülüğü bulunuyor.

        Babasının hayalini gerçekleştiren genç sporcu, Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'ndeki milli takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor.

        Metehan'ın hayali, eylül ayında yapılacak Dünya Şampiyonası'na katılarak altın madalya kazanmak.

        Metehan Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babası Ömer Çınar'ın boksa büyük bir ilgisinin olduğunu belirtti.

        Babasının yönlendirmesiyle 10 yaşında boksa başladığını anlatan Metehan, şunları söyledi:

        "Babam boks yapmak istiyordu ama yapamadı. Evin çatısında kum torbası vardı. Beni gönderdi, ben yaptım. Babam çok hırslı, başarısız olunca kendine yediremiyor. Başarılı olunca, Türk bayrağını görünce, televizyondan izleyince çok mutlu oluyor, gururlanıyor. Babam yapamadıklarını, belki gençliğini bende görüyor. Ben de onu gururlandırmak için elimden geleni yapıyorum. İnşallah Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek hem babamı hem de tüm ülkemi gururlandırırım."

        - Şampiyona öncesi planlanan uluslararası turnuvalara da hazırlanıyor

        Çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğünü anlatan Metehan, dünya şampiyonası öncesi yapılacak olan uluslararası turnuvalara da hazırlandıklarını anlattı.

        Kariyerindeki başarılara yenilerini eklemek istediğini belirten Metehan, "60 kilogramda dövüşüyorum. Yaklaşık 6 yıldır Türkiye şampiyonuyum. 2 Avrupa üçüncülüğüm var. Büyükler Dünya Şampiyonası öncesi kademeli olarak güç kampı yaptık, şimdi de turnuva kampı yapıyoruz. Eylül-ekim ayına kadar hocalarımız program hazırlıyor. Çalışmalarımıza devam ediyorum" dedi.

        - "Her amatör sporcunun zirve hedefi olimpiyatlardır"

        Eylül ayında düzenlenecek olan Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya hedeflediğini kaydeden Metehan, "Öncelikli hedefim dağın görünen kısmı olan önümüzdeki turnuvalara hazırlanmak. Şampiyonalarda sırasıyla ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Her amatör sporcunun zirve hedefi olimpiyatlardır. 2028 olimpiyatlarında ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek madalya ile dönmek istiyorum. En zirve hedefim budur." diye konuştu.

        Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü son sınıfta eğitim gördüğünü belirten Metehan, eğitimini tamamladıktan sonra boksu ve öğretmenliği bir arada sürdürmek istediğini sözlerine ekledi.

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