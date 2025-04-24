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        Kastamonu'da üreticilere sera örtüsü dağıtıldı

        Kastamonu'da, Tarım ve Orman Müdürlüğünün "Sera örtüsü ile sebzeler her dem yeşil" projesi kapsamında üreticilere sera örtüsü verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 21:03 Güncelleme: 24.04.2025 - 21:03
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        Kastamonu'da üreticilere sera örtüsü dağıtıldı
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        Kastamonu'da, Tarım ve Orman Müdürlüğünün "Sera örtüsü ile sebzeler her dem yeşil" projesi kapsamında üreticilere sera örtüsü verildi.

        Vali Meftun Dallı, Müdürlük bahçesinde düzenlenen törende, kentte seracılığın özellikle İnebolu bölgesinde yoğunlaştığını, ilerleyen süreçte de gelişmesini beklediklerini ifade etti.

        Dallı, gıda güvenliğinin stratejik konulardan biri olduğuna işaret ederek, "Aynı şekilde küresel iklim değişikliğinin etkisiyle mücadele edebilmek için yeni yöntemleri hayata geçirmek lazım. Kastamonu'da özellikle geçen yıl ve bu ilkbaharda yaşadığımız zirai don hepimize gösterdi ki artık geleneksel yöntemleri yavaş yavaş bir tarafa bırakıp gıda arz güvenliğini sağlamak, üretimlerimizi korumak için birtakım modern, yeni, gelişen yöntemlerden faydalanmak elzem hale gelmiştir. Örtü altı üreticiliği her dönemde önemliydi. Bugün burada dağıtılacak olan naylonların, çiftimize ve ilimize önemli katkıları olacak." dedi.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu da Türkiye'de tarımsal üretimin her aşamasını nakış gibi işleyerek desteklemek istediklerini söyledi.

        2000'li yılların başında 98 milyon ton civarında olan bitkisel üretim varlığının, 2024'te 138 milyon tona ulaştığını belirten Emiralioğu, şunları ifade etti:

        "Bu, bizim üreticilerimizin, çiftçilerimizin daha fazla verim alarak elde ettiği bir sonuç. Burada, sulama alanlarının artırılmasının önemli bir payı var. Bunun yanında, verimlilik, modern tarım tekniklerinin kullanımı, üreticilerimizin daha bilinçli tarım yapmaları bizi bu noktaya getirmiş oldu."

        İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılıç da müdürlük olarak tarımda yeni ürün, teknik bilgi ve yeni teknolojilerin çiftçi ve üreticilerle buluşmasına öncülük ettiklerini dile getirdi.

        Kaynakların doğru ve verimli kullanılarak gelir düzeyinin yükseltilmesinin birinci hedefleri olduğunu vurgulayan Kılıç, "İlimizin tüm ilçelerinde sebze üretiminin artırılması ve zamanla kendine yeterliliğin sağlanması amacıyla yürüttüğümüz çalışmalarda bize desteklerini her zaman hissettiren Sayın Bakanımız ve Sayın Valimiz başta olmak üzere emeği geçen tüm Bakanlık personeli ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

        Tarım ve Orman Bakan Danışmanı Ali Bayraktaroğlu da "Sayın Bakanımızın bütün hemşehrilerimize selamı var. Bu organizasyonlar inşallah devam edecek." ifadesini kullandı.

        Konuşmaların ardından üreticilere sera örtüleri teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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