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        Cide'de çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 10:44 Güncelleme: 25.04.2025 - 11:25
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        Cide'de çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi
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        Kastamonu'nun Cide ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

        Cide Belediyesi tarafından Irmak Ada Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte, çocuklara yönelik çeşitli yarışmalar ve aktiviteler düzenlendi.

        Renkli görüntülerin ortaya çıktığı şenlikte, çocuklar eğlenceli anlar yaşadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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