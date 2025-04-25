Cide'de çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi
Kastamonu'nun Cide ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.
Cide Belediyesi tarafından Irmak Ada Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte, çocuklara yönelik çeşitli yarışmalar ve aktiviteler düzenlendi.
Renkli görüntülerin ortaya çıktığı şenlikte, çocuklar eğlenceli anlar yaşadı.
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