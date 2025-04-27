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        Kastamonu'da 8 firari hükümlü yakalandı

        Kastamonu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 21:39 Güncelleme: 27.04.2025 - 21:39
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        Kastamonu'da 8 firari hükümlü yakalandı
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        Kastamonu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlü yakalandı.

        Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

        Haklarında "kumar oynatma", "yaralama", "taksirle ölüm ve yaralanmaya neden olmak", "hırsızlık" suçlarından 1 yıl ile 8 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları bulunan 8 hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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