Kastamonu'da 8 firari hükümlü yakalandı

Haklarında "kumar oynatma", "yaralama", "taksirle ölüm ve yaralanmaya neden olmak", "hırsızlık" suçlarından 1 yıl ile 8 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları bulunan 8 hükümlü yakalandı.

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