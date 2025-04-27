Kastamonu'da 8 firari hükümlü yakalandı
Kastamonu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlü yakalandı.
Kastamonu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlü yakalandı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Haklarında "kumar oynatma", "yaralama", "taksirle ölüm ve yaralanmaya neden olmak", "hırsızlık" suçlarından 1 yıl ile 8 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları bulunan 8 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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