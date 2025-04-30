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        Kastamonu'da 3 katlı bir ev yandı

        Kastamonu'nun Daday ilçesinde 3 katlı bir ev yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 18:31 Güncelleme: 30.04.2025 - 19:13
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        Kastamonu'da 3 katlı bir ev yandı
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        Kastamonu'nun Daday ilçesinde 3 katlı bir ev yandı.

        İlçeye bağlı Selalmaz köyünde Sadık Kuruhüseyinoğlu'na ait üç katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Daday Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

        Çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangında 3 katlı ev kullanılmaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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