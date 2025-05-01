Kastamonu KASMİB toplantısı yapıldı

Meclis Toplantısı'nda ise 2024 mali yılı faaliyet raporu okunarak mali yıl kesin hesabı, elektrik enerjisi hasılat payı ile ilgili konular değerlendirilerek karara bağlandı.

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