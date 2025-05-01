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        Kastamonu KASMİB toplantısı yapıldı

        Kastamonu Mahalli İdareler Birliğinin (KASMİB) Encümen Toplantısı ile Meclis Toplantısı, Vali Meftun Dallı'nın başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 11:48 Güncelleme: 01.05.2025 - 12:40
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        Kastamonu KASMİB toplantısı yapıldı
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        Kastamonu Mahalli İdareler Birliğinin (KASMİB) Encümen Toplantısı ile Meclis Toplantısı, Vali Meftun Dallı’nın başkanlığında gerçekleştirildi.

        AFAD toplantı salonunda gerçekleştirilen Encümen Toplantısı'nda 2025 yılı Mart ayı gelir- gider mizan cetveli, iktisadi işletme bünyesinde kullanılmayan araçların durumu görüşüldü.

        Meclis Toplantısı'nda ise 2024 mali yılı faaliyet raporu okunarak mali yıl kesin hesabı, elektrik enerjisi hasılat payı ile ilgili konular değerlendirilerek karara bağlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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