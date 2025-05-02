Kastamonu'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Kastamonu'da tarlaya devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Kastamonu'da tarlaya devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Erdi B'nin kullandığı 78 AH 219 plakalı otomobil, Kastamonu-Karabük kara yolu Kurubenzinlik mevkisinde tarlaya devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan İlknur O, Yusuf K. ve Abdüssamet Ö. yaralandı.
Sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
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