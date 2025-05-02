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        Kastamonu'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Kastamonu'da tarlaya devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 10:13 Güncelleme: 02.05.2025 - 10:13
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        Kastamonu'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Kastamonu'da tarlaya devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Erdi B'nin kullandığı 78 AH 219 plakalı otomobil, Kastamonu-Karabük kara yolu Kurubenzinlik mevkisinde tarlaya devrildi.

        Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan İlknur O, Yusuf K. ve Abdüssamet Ö. yaralandı.

        Sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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