Kastamonu'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan İlknur O, Yusuf K. ve Abdüssamet Ö. yaralandı.

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