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        Kastamonu'da balon ve kurdelelerle süslenen traktör düğün aracı oldu

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde balon ve kurdelelerle süslenen traktör, düğün aracı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 17:22 Güncelleme: 05.05.2025 - 17:22
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        Kastamonu'da balon ve kurdelelerle süslenen traktör düğün aracı oldu
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        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde balon ve kurdelelerle süslenen traktör, düğün aracı oldu.

        Afşar köyünde çiftçilik yapan Yusuf Koca ve Elifnur Eroğlu, düzenlenen düğün merasimiyle dünya evine girdi.

        Çift, düğün arabası olarak traktörlerini balon ve kurdelelerle süsledi. Çifte arkadaşları da süsledikleri traktörlerle eşlik etti.

        Yusuf Koca, AA muhabirine, Ege Üniversitesi turizm rehberliği bölümünden mezun olduktan sonra köyünde çiftçilik yaptığını belirtti.

        Eşi ile birlikte farklı bir düğün yapmak istediklerini anlatan Koca, "Köyde çiftçilik yapıyorum. Eşim ile birlikte farklı bir düğün yapmak istedik. Mustafa Alparslan ağabeyimin de katkısıyla böyle bir organizasyon yaptık. Süslediğimiz yaklaşık 15 traktör ile köyde tur attık. Daha sonra bir tepeye çıktık. Tepede traktörlerle kalp şekli yaptık." dedi.

        Konvoy boyunca traktörü eşinin kullandığını anlatan Koca, "Çiçeği normalde gelin arkadaşlarına atar, onda da farklılık yapmak istedik, ben arkadaşlarıma attım." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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