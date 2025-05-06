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        Kastamonu'da 66 yaşındaki kadın Sağlıklı Hayat Merkezi'nde bir yılda 18 kilo verdi

        Kastamonu'da Sağlıklı Hayat Merkezi'nde diyetisyene giden 66 yaşındaki kadın, bir yılda 82 kilodan 64 kiloya düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 11:55 Güncelleme: 06.05.2025 - 12:14
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        Kastamonu'da 66 yaşındaki kadın Sağlıklı Hayat Merkezi'nde bir yılda 18 kilo verdi
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        Kastamonu'da Sağlıklı Hayat Merkezi'nde diyetisyene giden 66 yaşındaki kadın, bir yılda 82 kilodan 64 kiloya düştü.

        Aile hekiminin yönlendirmesiyle bir yıl önce İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezine başvuran Nihal Baltacı, diyetisyenin tavsiyelerini dinleyerek sağlıklı kilosuna kavuştu.

        Nihal Baltacı, gazetecilere, grip nedeniyle aile hekimine gittiğini, aile hekiminin de kiloları nedeniyle kendisini buraya yönlendirdiğini söyledi.

        Merkezde Diyetisyen Tuğba Hızıroğlu ile tanıştığını anlatan Baltacı, "Hocamın sayesinde 18 kilo vermiş bulunmaktayım. Çok şükür, çok rahatım ve şu anda kuş gibi oldum. Tabiri caizse yürümem rahatladı, nefes alıp vermem düzeldi. Hocama çok şey borçluyum. Bacaklarım ağrıyordu, yürüyemiyordum, şu anda bacaklarım ağrımıyor. Hocamın verdiği liste doğrultusunda diyetimi yaptım ve fazla kilolarımı verdim, çok rahatladım." dedi.

        Aşçılık yaptığını dile getiren Baltacı, "Ben her gün 145 kişilik yemek yapıyorum. Çalıştığım yerde büyük ağır şeyleri kaldırmakta bayağı rahatladım." diye konuştu.

        İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Şeydanur Yaylaoğlu ise Sağlıklı Hayat Merkezlerinin önemine dikkati çekerek, şunları söyledi:

        "Kurulduğu günden bu yana danışan sayılarını sürekli artıran kurumumuzda 2024 yılında 15 bini aşkın kişiye danışmanlık hizmeti verdik ancak bizlerin amacı bu hizmetlerden faydalanan kişi sayısını artırmak, dolayısıyla da daha çok kişinin bilmesini ve bu hizmetleri talep etmesini istiyoruz. Kişiler buraya aile hekimi ya da uzman hekimlerin yönlendirmesiyle gelebileceği gibi kendileri de telefonla arayarak randevu oluşturabilir ya da binamıza uğrayarak vaka koordinatörümüzle iletişime geçebilir. Vaka koordinatörü, kişiyi karşıladıktan sonra ihtiyaç duyduğu alanlarda kendisine randevu oluşturabilir. Bizim burada verdiğimiz bütün hizmetler ücretsiz ve sadece orta ve ileri yaş grubuna değil, gençlere de hizmet veriyoruz. Özellikle sağlıklı yaşam alışkanlıklarının temelinin gençlikte atıldığının unutulmaması gerekiyor. Dolayısıyla herhangi bir yaş sınırlamamız yok."

        Diyetisyen Hızıroğlu da Nihal Baltacı'nın diyet listesine uyduğunu ve kilolarını rahatlıkla verdiğini belirtti.

        Baltacı'nın ideal kiloya ulaştığını aktaran Hızıroğlu, "Sadece birkaç ay diyet yaparak kilo vermek değil, bundan sonra sağlığına, beslenmeye dikkat ederek yoluna devam edecek. Şu an ideal kilosuna ulaştı. Kendisini de gayet sağlıklı hissediyor ve artık bunu bu şekilde devam ettirecek. Kilo problemi olduğunu düşünenler, sağlıklı beslenmeyle ilgili kafasında soru işareti olanlar ya da diyabeti, hipertansiyon gibi karın hastalıkları olanlar bizlere başvurabilir." şeklinde konuştu.

        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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