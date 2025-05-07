Kastamonu'da sağanak etkili oldu
Kastamonu'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kastamonu'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kuzeykent, Candaroğulları, Mehmet Akif Ersoy ve İnönü mahallelerinde aniden bastıran dolu, yerini sağanağa bıraktı.
Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.
Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, bir süre kapalı alanlarda bekledi.
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