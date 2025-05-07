Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da otomobilin arıza yapan araca çarptığı kazada 4 kişi yaralandı

        Kastamonu'da otomobilin arıza yapan araca çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 20:54 Güncelleme: 07.05.2025 - 20:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da otomobilin arıza yapan araca çarptığı kazada 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu'da otomobilin arıza yapan araca çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Rafet G. (34) idaresindeki 37 AS 509 plakalı otomobil, Çankırı-Kastamonu kara yolu Beşdeğirmenler mevkisinde arızalandı.

        Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda çekicinin gelmesini bekleyen arızalı otomobile, Sinan Ç. (33) yönetimindeki 37 BH 810 plakalı otomobil çarptı.

        Kazada arızalanan otomobilin dışında bekleyen sürücü Rafet G. ve M.G. (34) ile diğer araçtaki S.Ç. (32) ve İ.Ç. (63) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Hedefimiz enerjide ihracatçı ülke olmak"
        "Hedefimiz enerjide ihracatçı ülke olmak"
        Ali Koç: İstifa etmeyi doğru bulmuyorum!
        Ali Koç: İstifa etmeyi doğru bulmuyorum!
        Ümit Karan'dan cezaevi açıklaması
        Ümit Karan'dan cezaevi açıklaması
        JD Vance: Rusya çok şey talep ediyor
        JD Vance: Rusya çok şey talep ediyor
        Beşiktaş'ın güvencesi Mert Günok!
        Beşiktaş'ın güvencesi Mert Günok!
        İki sevgili ağaçta asılı halde bulundu
        İki sevgili ağaçta asılı halde bulundu
        Tünelin ucunda ışık görünmüyor
        Tünelin ucunda ışık görünmüyor
        Boşandıktan 48 gün sonra nişanlandı
        Boşandıktan 48 gün sonra nişanlandı
        Türkiye’ye gelen 2 bin ton patates virüslü çıktı
        Türkiye’ye gelen 2 bin ton patates virüslü çıktı
        Kamuda ne kadar Togg var?
        Kamuda ne kadar Togg var?
        İki kardeş kelepçeyle bağlanıp boğazı kesilmişti! Detaylar çıktı!
        İki kardeş kelepçeyle bağlanıp boğazı kesilmişti! Detaylar çıktı!
        Sırrı Süreyya Önder için anma töreni
        Sırrı Süreyya Önder için anma töreni
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        69 yıldır bu işi yapıyor! Kazım dedenin gençlik ilacı
        69 yıldır bu işi yapıyor! Kazım dedenin gençlik ilacı
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da sağanak etkili oldu
        Kastamonu'da sağanak etkili oldu
        Kastamonu'da "Trafik Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi
        Kastamonu'da "Trafik Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi
        Kastamonu'da "Trafik Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi
        Kastamonu'da "Trafik Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi
        Hanönü'de 25 bin fide dağıtıldı
        Hanönü'de 25 bin fide dağıtıldı
        Tosya'da çitçilere traktör desteği verildi
        Tosya'da çitçilere traktör desteği verildi
        Kanyonda mahsur kalan büyükbaşı AFAD kurtardı
        Kanyonda mahsur kalan büyükbaşı AFAD kurtardı