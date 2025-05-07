Kastamonu'da otomobilin arıza yapan araca çarptığı kazada 4 kişi yaralandı
Kastamonu'da otomobilin arıza yapan araca çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kastamonu'da otomobilin arıza yapan araca çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.
Rafet G. (34) idaresindeki 37 AS 509 plakalı otomobil, Çankırı-Kastamonu kara yolu Beşdeğirmenler mevkisinde arızalandı.
Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda çekicinin gelmesini bekleyen arızalı otomobile, Sinan Ç. (33) yönetimindeki 37 BH 810 plakalı otomobil çarptı.
Kazada arızalanan otomobilin dışında bekleyen sürücü Rafet G. ve M.G. (34) ile diğer araçtaki S.Ç. (32) ve İ.Ç. (63) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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